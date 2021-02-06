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ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем пожертвований для беженцев из Палестины

ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем пожертвований для беженцев из Палестины После того, как США отказались финансировать агентство, ОАЭ превратились в одного из главных спонсоров UNRWA
Другие страны
6 февраля 2021 г. 10:40
ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем пожертвований для беженцев из Палестины

В 2020 году Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн урезали объем пожертвований Организации ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) до почти полного прекращения.

Как передает Report со ссылкой на 12-й канал ИТВ, пожертвования ОАЭ сократились с 53 миллионов долларов в 2018 году и 51 миллиона долларов в 2019 году до 1 миллиона долларов США в 2020 году. Бахрейн также практически перестал перечислять пожертвования в UNRWA.

Напомним, что в декабре 2020 года французское издание Le Monde сообщало о поддержке властями ОАЭ усилий Израиля по ликвидации UNRWA. После того, как США отказались финансировать агентство, ОАЭ превратились в одного из главных спонсоров UNRWA. Однако в последнее время Эмираты прекратили помогать агентству, что поставило его на грань банкротства.

По данным издания, ОАЭ поддержат точку зрения Израиля, согласно которой UNRWA препятствует урегулированию, увековечивая проблему беженцев.

Отметим, что администрация нового президента США Джо Байдена дала понять, что намерена возобновить сотрудничество с UNRWA, прерванное Дональдом Трампом.

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Версия на английском языке UAE drastically cuts funding for Palestinian refugees
Версия на азербайджанском языке BƏƏ və Bəhreyn Fələstin qaçqınlarına yardımı dayandırıb

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