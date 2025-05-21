ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, в ходе которого стороны договорились о начале поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, в ходе которого стороны договорились о начале поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа.

Как передает Report , об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно информации, на первом этапе гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольствием около 15 тыс. мирных жителей палестинского анклава.

Инициатива ОАЭ также включает в себя поставку в сектор Газа детских товаров и сырья для работы пекарен.

Напомним, что 18 мая Армия обороны Израиля объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". В тот же день канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти еврейского государства разрешат ввоз на территорию сектора Газа "базового объема" продовольствия для предотвращения голода в анклаве.