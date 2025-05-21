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ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа

ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, в ходе которого стороны договорились о начале поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа.
Другие страны
21 мая 2025 г. 01:27
ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, в ходе которого стороны договорились о начале поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно информации, на первом этапе гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольствием около 15 тыс. мирных жителей палестинского анклава.

Инициатива ОАЭ также включает в себя поставку в сектор Газа детских товаров и сырья для работы пекарен.

Напомним, что 18 мая Армия обороны Израиля объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". В тот же день канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти еврейского государства разрешат ввоз на территорию сектора Газа "базового объема" продовольствия для предотвращения голода в анклаве.

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