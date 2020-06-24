​Нью-Йорк ввел карантин для прибывающих из 9 штатов

Власти Коннектикута, Нью-Джерси и Нью-Йорка обяжут находиться в карантине лиц, прибывающих из других американских штатов, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляцию которой вели центральные каналы.

"Сегодня мы объявляем об общих правилах на въезд. Люди, которые прибывают из штатов, где быстро распространяется инфекция, должны находиться в карантине в течение 14 дней", - сказал он. В пресс-конференции, которая проходила в виртуальном режиме, также приняли участие губернаторы граничащих с Нью-Йорком штатов Коннектикут и Нью-Джерси - Нед Ламонт и Фил Мерфи.

"Я рад, что мы принимаем эти меры совместно", - сказал Куомо. "То, что происходит в Нью-Йорке, также происходит в Нью-Джерси и Коннектикуте", - добавил он.

Как он пояснил, находиться в карантине должны будут прибывающие из Алабамы, Аризоны, Арканзаса, Вашингтона, Северной Каролины, Техаса, Флориды, Южной Каролины и Юты. В них зафиксировано быстрое распространение вируса.