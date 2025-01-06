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Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел плату за въезд в центр

Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел плату за въезд в центр Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик.
Другие страны
6 января 2025 г. 04:44
Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел плату за въезд в центр

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

Плата составит $9. В менее загруженные часы сумма снизится до $2,25 для водителей, въезжающих в Манхэттен с 21:00 до 5:00 по будням и с 21:00 по 09:00 по выходным. Водители небольших грузовиков будут платить $14,40 в час-пик, водители более крупных автомобилей — $21,60.

Ожидается, что схема позволит сократить количество автомобилей, въезжающих в центр города, примерно на 10%, а также поможет собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта в Нью-Йорке.

По словам председателя и генерального директора городского транспортного управления (MTA) Янно Либера, план готовился на протяжении пяти лет.

Адвокаты штата Нью-Джерси предпринимали попытку предотвратить введение тарифа на проезд, подав ходатайство на судебный запрет, однако после слушаний судья отклонил его.

Будущее введенной схемы на оплату проезда остается неопределенным. Республиканцы призывают избранного президента Дональда Трампа отозвать федеральное одобрение программы.

В прошлом году Нью-Йорк был признан самым перегруженным городом мира по версии платформы мониторинга дорожного движения Inrix. В среднем, как утверждается, автомобилисты застревают в пробках на 101 час в год, а местная экономика получает ущерб в размере $9,1 млрд.

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