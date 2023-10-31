Власти Нью-Йорка начнут предлагать мигрантам бесплатные билеты в один конец

В рамках мер по снижению числа мигрантов власти Нью-Йорка будут предлагать им бесплатные авиабилеты в один конец в любую точку мира.

В рамках мер по снижению числа мигрантов власти Нью-Йорка будут предлагать им бесплатные авиабилеты в один конец в любую точку мира.

Как сообщает американское бюро Report , в прошлом году в город прибыло свыше 130 тыс. мигрантов.

Согласно информации, в настоящее время в приютах Нью-Йорка не осталось мест.

Плачевна ситуация и во временных городских приютах, рассчитанных на 30 дней для отдельных лиц и 60 дней для семей с детьми. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал текущую ситуацию критической.

Он также сообщил о наращивании усилий по сокращению числа мигрантов в городе. По словам мэра, билеты мигрантам будут предоставляться с ноября.