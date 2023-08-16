Нью-Йорк переживает миграционный кризис

Крупнейший по численности населения город США - Нью-Йорк столкнулся с миграционным кризисом.

Крупнейший по численности населения город США - Нью-Йорк столкнулся с миграционным кризисом.

Как сообщает американское бюро Report, за последний месяц число пересекающих американо-мексиканскую границу в целях получения убежища в США достигло беспрецедентного уровня. Тысячи стекающихся за последнюю неделю в Нью-Йорк мигрантов ночевали на улицах из-за отсутствия убежища.

Согласно заявлению официальных лиц Нью-Йорка, с весны 2022 года в город прибыло около 100 тысяч мигрантов. Городские власти, которые начали предпринимать меры после того, как проблема была освещена в СМИ, в настоящее время работают над размещением в городе более 57 000 человек.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что город работает над механизмами для предоставления убежища мигрантам, которые ночуют перед отелями в районе Мидтаун на острове Манхэттен. Он сказал, что столкнулся с сопротивлением со стороны других частей штата при попытке переселить мигрантов.

Мэр отметил, что продолжает для них поиск убежищ в других штатах США, поддерживает постоянный контакт с Белым домом, а также принимает меры для внедрения механизмов, позволяющих мигрантам работать на законных основаниях.

Различные благотворительные организации, действующие в близлежащих городах и штатах, отправляют пожертвования мигрантам, ищущим убежища в Нью-Йорке.

Согласно официальным данным Погранично-таможенной службы США, среди тех, кто пересекает границу с Мексикой в США – один из наиболее значимых маршрутов для нелегальных мигрантов – преобладают граждане стран Латинской Америки.

Среди прибывших в Америку нелегальным путем есть граждане Турции. Согласно официальной статистике, в 2022 году на каждые 1000 человек, нелегально въехавших в США, приходилось 7 граждан Турции.