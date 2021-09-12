Нью-Йорк готовится принять гибридную Генеральную Ассамблею ООН

Продолжающееся распространение коронавируса в мире, очевидно, не может не оказать влияния на проведение открывающейся 14 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но сам факт присутствия на форуме высоких гостей все же символизирует о начале во

Продолжающееся распространение коронавируса в мире, очевидно, не может не оказать влияния на проведение открывающейся 14 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но сам факт присутствия на форуме высоких гостей все же символизирует о начале возвращения к нормальной жизни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 75-летний юбилей Организации Объединенных Наций в прошлом году не удалось отметить торжественным проведением Генеральной Ассамблеи. Пандемия нового коронавируса свела тогда очную программу одного из главных мероприятий международной повестки на нет. Распространение новых штаммов инфекции, замедление темпов вакцинации в мире грозит повлиять и на формат нынешней сессии, однако все же делегации сохраняют оптимизм и не намерены так просто отдавать возможность лично выступить в рамках авторитетного форума.

Кульминацией сессии станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. Еще в августе принимающая сторона - США - призвала страны перевести мероприятия в онлайн-формат. Решение же перейти к смешанной гибридной системе и планы организовать часть двусторонних встреч на территории дипмиссий государств стало своего рода компромиссом.

Тем временем власти Нью-Йорка начали готовиться к приезду представителей мирового истеблишмента. Число правоохранителей и сотрудников служб безопасности увеличилось на близлежащих к штаб-квартире ООН улицах.