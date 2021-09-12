О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нью-Йорк готовится принять гибридную Генеральную Ассамблею ООН

Нью-Йорк готовится принять гибридную Генеральную Ассамблею ООН Продолжающееся распространение коронавируса в мире, очевидно, не может не оказать влияния на проведение открывающейся 14 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но сам факт присутствия на форуме высоких гостей все же символизирует о начале во
Другие страны
12 сентября 2021 г. 11:41
Нью-Йорк готовится принять гибридную Генеральную Ассамблею ООН

Продолжающееся распространение коронавируса в мире, очевидно, не может не оказать влияния на проведение открывающейся 14 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но сам факт присутствия на форуме высоких гостей все же символизирует о начале возвращения к нормальной жизни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 75-летний юбилей Организации Объединенных Наций в прошлом году не удалось отметить торжественным проведением Генеральной Ассамблеи. Пандемия нового коронавируса свела тогда очную программу одного из главных мероприятий международной повестки на нет. Распространение новых штаммов инфекции, замедление темпов вакцинации в мире грозит повлиять и на формат нынешней сессии, однако все же делегации сохраняют оптимизм и не намерены так просто отдавать возможность лично выступить в рамках авторитетного форума.

Кульминацией сессии станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. Еще в августе принимающая сторона - США - призвала страны перевести мероприятия в онлайн-формат. Решение же перейти к смешанной гибридной системе и планы организовать часть двусторонних встреч на территории дипмиссий государств стало своего рода компромиссом.

Тем временем власти Нью-Йорка начали готовиться к приезду представителей мирового истеблишмента. Число правоохранителей и сотрудников служб безопасности увеличилось на близлежащих к штаб-квартире ООН улицах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Франции отказывается признавать правительство талибов в Афганистане
Франции отказывается признавать правительство талибов в Афганистане
12 сентября 2021 г. 11:57
Столкновение судов в Японии, есть погибший
Столкновение судов в Японии, есть погибший
12 сентября 2021 г. 09:55
В годовщину госпереворота в Чили задержали 10 человек
В годовщину госпереворота в Чили задержали 10 человек
12 сентября 2021 г. 09:32
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
12 сентября 2021 г. 09:17
 ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября
 ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября
12 сентября 2021 г. 08:41
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
12 сентября 2021 г. 08:21
В Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября
ФотоВ Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября
12 сентября 2021 г. 07:59
В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым
В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым
12 сентября 2021 г. 04:27
Три ракеты упали близ аэропорта Эрбиля на севере Ирака
Три ракеты упали близ аэропорта Эрбиля на севере Ирака
12 сентября 2021 г. 03:24
Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными
Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными
12 сентября 2021 г. 02:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi