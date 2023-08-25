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Нью-Дели и Пекин договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран

Нью-Дели и Пекин договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран Индия и Китай достигли договоренности об активизации мер по взаимному отводу войск и деэскалации напряженности на границе двух стран в Восточном Ладакхе.
Другие страны
25 августа 2023 г. 13:47
Нью-Дели и Пекин договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран

Индия и Китай достигли договоренности об активизации мер по взаимному отводу войск и деэскалации напряженности на границе двух стран в Восточном Ладакхе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель индийского министра иностранных дел Винай Мохан Кватра.

Договоренности были достигнуты на состоявшейся 23 августа краткой встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "В беседе глава правительства Индии выразил обеспокоенность развертыванием китайской армии на границе в Восточном Ладакхе, подчеркнув, что поддержание мира и спокойствия в приграничных районах имеет важное значение для нормализации индийско-китайских отношений, - цитирует заместителя главы индийского МИД газета Times of India. - Моди и Си Цзиньпин согласились поручить соответствующим должностным лицам активизировать усилия по скорейшему разведению сил и деэскалации напряженности".

Как отмечает газета Hindustan Times, у лидеров Индии и Китая на встрече "было мало точек соприкосновения, они лишь изложили друг другу позиции своих стран по пограничной проблеме". Индия предлагает Китаю в первую очередь отвести войска в районах Депсанг и Демчок в Ладакхе, а затем приступить к снижению военной напряженности вдоль всей линии двусторонней границы протяженностью 3 488 км. Китай со своей стороны выступает за "параллельную дипломатию", которая предусматривает развитие отношений с Индией, прежде всего в торговле, несмотря на нерешенную пограничную проблему.

Отношения Нью-Дели и Пекина резко обострились после того, как в мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Китай и Индия стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях они начали постепенный отвод войск.

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