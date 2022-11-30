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NYT: За год число прибывших из Мексики в США россиян выросло в 46 раз

NYT: За год число прибывших из Мексики в США россиян выросло в 46 раз В октябре текущего года из Мексики в США въехали 3 879 россиян. Большая часть из них перешли границу нелегально.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 10:32
NYT: За год число прибывших из Мексики в США россиян выросло в 46 раз

В октябре текущего года из Мексики в США въехали 3 879 россиян. Большая часть из них перешли границу нелегально.

Как передает Report, об этом сообщается в статье The New York Times (NYT) со ссылкой на данные американской пограничной службы.

Издание отмечает, что США через границу с Мексикой с начала октября прошлого года по конец сентября нынешнего прибыли 21 тыс. россиян. Показатель вырос в 46 раз.

Согласно американскому законодательству, все, кто прибывают в США, могут запросить в этой стране убежище. Это могут сделать лица, которые докажут, что в своей стране они подвергались преследованиям из-за расовой принадлежности, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе.

Пока прибывшие в США докажут этого, их помещают в миграционную тюрьму. Выйти из нее, как правило, можно после оплаты залога. В последнее время сумма залога варьируется от 10 тыс. до 30 тыс. долларов. Как отмечает NYT, такая сумма считается очень большой, а выходцам из стран Латинской Америки, как правило, назначается меньший залог.

По данным ФСБ России, за третий квартал 2022 года (с июля по сентябрь) из России выехали 9,7 млн граждан - это почти в 2 раза больше, чем во втором квартале (5 млн с апреля по июнь). 70% всех выездов пришлось на такие страны, как Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия, что связано с объявлением частичной мобилизации в России.

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Версия на английском языке NYT: Number of Russians who arrived from Mexico in US grows 46 times in 1 year

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