NYT: В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке

В социальных сетях обнаружена новая партия секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

В социальных сетях обнаружена новая партия секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, второй за несколько дней крупный "слив" вызвал беспокойство в Пентагоне и придал смятение ситуации, которая застала администрацию Байдена врасплох.

Аналитики считают, что масштаб утечки - было получено более 100 документов - вместе с конфиденциальностью самих документов может нанести огромный ущерб национальной безопасности США.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины.

По данным издания, один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у них не было доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник сказал, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможной после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.