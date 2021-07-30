NYT: В США получили новые сведения о переносимости "дельта"-штамма привитыми

Американский медицинский регулятор принял решение возобновить использование защитных масок вакцинированными от коронавирусной инфекции гражданам США в связи с новыми данными о COVID-19.

Американский медицинский регулятор принял решение возобновить использование защитных масок вакцинированными от коронавирусной инфекции гражданами США в связи с новыми данными о COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Специалисты выяснили, что люди, которые вакцинированы от коронавируса и при этом заражены штаммом "дельта", носят в носоглотке огромное количество вирусов.

Газета указывает, что эта информация противоречит прежним наблюдениям ученых, согласно которым привитые пациенты при инфицировании более ранними вариантами COVID лишь с небольшой вероятностью могли стать источником заражения для других людей.

Отмечается, что во внутренних документах CDC сказано, что "дельта"-штамм более заразен по сравнению с вирусами, вызывающими MERS, SARS, лихорадку Эбола, простуду и сезонный грипп, и может сравниться лишь с ветряной оспой.

При этом в исследованиях не исключается, что регулятор может сделать ношение масок "универсальным".

Валенски не уточнила, кто проводил эти исследования.