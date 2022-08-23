NYT: в поместье Трампа хранилось более 300 секретных документов

Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида не менее 300 секретных документов.

Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида не менее 300 секретных документов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times .

По ее сведениям, порядка 150 засекреченных документов бывший глава Белого дома передал Национальному управлению архивов и документации США в январе, остальные материалы с секретной информацией были переданы представителями Трампа Минюсту США в июне, а также изъяты в ходе обыска в Мар-а-Лаго в начале августа.

Издание отмечает, что в настоящее время у представителей администрации США насчитывается 26 коробок с материалами, хранившимися у Трампа, из них 11 комплектов секретных материалов, в том числе один комплект с грифом "совершенно секретно". Среди возвращенных секретных материалов были документы Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований.