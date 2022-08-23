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NYT: в поместье Трампа хранилось более 300 секретных документов

NYT: в поместье Трампа хранилось более 300 секретных документов Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида не менее 300 секретных документов.
Другие страны
23 августа 2022 г. 08:54
NYT: в поместье Трампа хранилось более 300 секретных документов
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида не менее 300 секретных документов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, порядка 150 засекреченных документов бывший глава Белого дома передал Национальному управлению архивов и документации США в январе, остальные материалы с секретной информацией были переданы представителями Трампа Минюсту США в июне, а также изъяты в ходе обыска в Мар-а-Лаго в начале августа.

Издание отмечает, что в настоящее время у представителей администрации США насчитывается 26 коробок с материалами, хранившимися у Трампа, из них 11 комплектов секретных материалов, в том числе один комплект с грифом "совершенно секретно". Среди возвращенных секретных материалов были документы Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований.

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Версия на английском языке NYT: Over 300 classified documents stored at Trump's estate
Версия на азербайджанском языке NYT: Tramp malikanəsində 300-dən çox məxfi sənəd saxlayıb

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