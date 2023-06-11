NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от украинского контрнаступления

Представители США и ЕС обозначили, что они будут считать успехом украинского контрнаступления, но при этом признали, что вытеснение российских сил с территорий маловероятно.

Представители США и ЕС обозначили, что они будут считать успехом украинского контрнаступления, но при этом признали, что вытеснение российских сил с территорий маловероятно.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, США и Европа считают, что контрнаступление может стать поворотным этапом в конфликте, многое зависит от результата.

Издание пишет, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина будут считать успешным контрнаступлением. В частном порядке представители США и ЕС признают, что вытеснение всех российских сил маловероятно.

По данным газеты, в качестве успеха могут рассматриваться возвращение и удерживание ВС Украины территорий в границах до 24 февраля 2022 года и нанесение удара, заставляющего задуматься о будущем операции.