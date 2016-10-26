NYT узнала, чем займется Обама после ухода с поста президента

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама после завершения президентского срока может начать работать в сфере высоких технологи в Силиконовой долине. Срок его полномочий заканчивается 20 января следующего года.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

Журналисты американского издания пишут, что подчиненные Обамы за прошедший год порядка десяти раз посетили центры развития высоких технологий в Калифорнии, вероятно для того, чтобы помочь президенту США спланировать свое будущее.

"Я не удивлюсь, если Обама сфокусируется на новых технологиях после ухода с поста главы государства," — сказал газете со-основатель компании AOL Стив Кейс.

The New York Times отмечает, что уже ряд сторонников американского президента работают в таких крупных компаниях, как Uber, Amazon, GoFundMe и Apple.

Кроме того, издание вспоминает интерес Обамы к космической отрасли – еще одно возможное направление его будущей карьеры. Ранее он высказывался за сотрудничество правительства и бизнеса в организации экспедиции на Марс к 2030 году.

"Сотрудники Белого дома отказались комментировать планы Барака Обамы после 21 января", — пишет газета.

Однако экс-помощник президента США по вопросам политики в сфере науки и технологии Фил Ларсон охарактеризовал Обаму, как "президента, интересующегося технологиями".