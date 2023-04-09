NYT: утечка данных из США показала, что Моссад поощрял протесты по всему Израилю

По данным американской разведки, которые стали доступны в ходе утечки из Пентагона, руководство службы внешней разведки Израиля Моссад поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, охвативших страну в ма

По данным американской разведки, которые стали доступны в ходе утечки из Пентагона, руководство службы внешней разведки Израиля Моссад поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, охвативших страну в марте.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

"Согласно просочившимся документам, приписываемым отчету Центральной разведки от 1 марта, лидеры Моссада "призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля к протесту против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающих правительство Израиля", - говорится в статье.

Издание отмечает, что высокопоставленные представители Министерства обороны Израиля опровергли эти данные.