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NYT: утечка данных из США показала, что Моссад поощрял протесты по всему Израилю

NYT: утечка данных из США показала, что Моссад поощрял протесты по всему Израилю По данным американской разведки, которые стали доступны в ходе утечки из Пентагона, руководство службы внешней разведки Израиля Моссад поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, охвативших страну в ма
Другие страны
9 апреля 2023 г. 10:43
NYT: утечка данных из США показала, что Моссад поощрял протесты по всему Израилю

По данным американской разведки, которые стали доступны в ходе утечки из Пентагона, руководство службы внешней разведки Израиля Моссад поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, охвативших страну в марте.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

"Согласно просочившимся документам, приписываемым отчету Центральной разведки от 1 марта, лидеры Моссада "призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля к протесту против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающих правительство Израиля", - говорится в статье.

Издание отмечает, что высокопоставленные представители Министерства обороны Израиля опровергли эти данные.

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Версия на азербайджанском языке NYT: “Mossad” İsraildə insanları hökumət əleyhinə etirazlarda iştiraka təşviq edib

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