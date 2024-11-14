О нас

NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса Тема гарантий безопасности будет важнее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по урегулированию конфликта, чем территориальный вопрос.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 07:58
NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

Тема гарантий безопасности будет важнее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по урегулированию конфликта, чем территориальный вопрос.

Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - цитирует издание неназванного украинского чиновника высокого ранга.

Газета отмечает, что такая позиция Киева может быть связана с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

"Переговоры должны основываться на гарантиях, - сказал изданию секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. - Для Украины нет ничего важнее".

По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Он добавил, что Украину также интересует вопрос "ширины демилитаризованной зоны".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что избранный президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пути завершения конфликта в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Пентагоне отрицают наличие у правительства США внеземных технологий
В Пентагоне отрицают наличие у правительства США внеземных технологий
14 ноября 2024 г. 09:00
В результате массового ДТП в Египте погибли и пострадали 20 человек
ФотоВ результате массового ДТП в Египте погибли и пострадали 20 человек
14 ноября 2024 г. 08:49
ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа
ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа
14 ноября 2024 г. 08:17
В Бразилии мужчина подорвал себя у здания Верховного суда
ВидеоВ Бразилии мужчина подорвал себя у здания Верховного суда
14 ноября 2024 г. 07:28
ВОЗ может объявить о завершении в Руанде вспышки лихорадки Марбург
ВОЗ может объявить о завершении в Руанде вспышки лихорадки Марбург
14 ноября 2024 г. 06:42
Сенат намерен в кратчайшие сроки утвердить кандидатов в администрацию Трампа
Сенат намерен в кратчайшие сроки утвердить кандидатов в администрацию Трампа
14 ноября 2024 г. 05:36
Глава БАПОР: число погибших и пропавших без вести в Газе может превышать 43 тыс.
Глава БАПОР: число погибших и пропавших без вести в Газе может превышать 43 тыс.
14 ноября 2024 г. 05:21
Ирак принял военные меры для недопущения атак с его территории
Ирак принял военные меры для недопущения атак с его территории
14 ноября 2024 г. 04:13
Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам
Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам
14 ноября 2024 г. 03:45
Шольц анонсировал поставку Киеву еще одной системы ПВО IRIS-T
Шольц анонсировал поставку Киеву еще одной системы ПВО IRIS-T
14 ноября 2024 г. 03:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi