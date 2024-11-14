NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

Тема гарантий безопасности будет важнее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по урегулированию конфликта, чем территориальный вопрос.

Тема гарантий безопасности будет важнее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по урегулированию конфликта, чем территориальный вопрос.

Как передает Report , об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - цитирует издание неназванного украинского чиновника высокого ранга.

Газета отмечает, что такая позиция Киева может быть связана с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

"Переговоры должны основываться на гарантиях, - сказал изданию секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. - Для Украины нет ничего важнее".

По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Он добавил, что Украину также интересует вопрос "ширины демилитаризованной зоны".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что избранный президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пути завершения конфликта в Украине.