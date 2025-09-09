ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    • 09 сентября, 2025
    • 21:33
    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    Трудности с поиском нового премьер-министром Франции могут стоить президенту Эмманюэлю Макрону кресла.

    Как передает Report, об этом пишет американская газета The New York Times.

    Издание отмечает, что Макрон может назначить досрочные парламентские выборы или уйти в отставку. Первый вариант издание считает пока маловероятным, потому что президентская центристская коалиция лишь потеряет места в парламенте, еще больше укрепив позиции оппонентов.

    "Но еще более радикальным вариантом стала бы отставка Макрона, что привело бы к досрочным президентским выборам. Такое случалось лишь однажды за время Пятой республики, когда Шарль де Голль отказался от власти в 1969 году после провала на референдуме", - отмечается в статье.

    Газета подчеркивает, что с юридической точки зрения президент может назначить кого угодно, но с политической точки зрения необходимо выбрать кого-то, кто будет приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год.

    "Приход любого правительства никак не изменит сложный политический расклад в парламенте, чья работа, по сути, парализована тем, что в нем сильно представлены 3 блока: левые партии, правоцентристская коалиция и ультраправые. Найти премьера, который сможет существовать в таких условиях, крайне сложно", - указывает The New York Times.

