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NYT: Трое организаторов терактов 11 сентября смогут избежать смертной казни

NYT: Трое организаторов терактов 11 сентября смогут избежать смертной казни Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением.
Другие страны
1 августа 2024 г. 03:25
NYT: Трое организаторов терактов 11 сентября смогут избежать смертной казни

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их сведениям, соглашение было достигнуто по делу предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников. Они содержатся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

"В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек", - приводит The New York Times выдержки из письма, направленного семьям жертв терактов 11 сентября. Отмечается, что о признании ими вины может быть объявлено уже на следующей неделе.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

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Версия на азербайджанском языке NYT: 11 sentyabr terrorunun üç təşkilatçısı ölüm cəzasından yayına biləcək

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