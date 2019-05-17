NYT: Трамп заявил и.о. главы Пентагона, что не хочет начинать войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила на своем сайте газета The New York Times, об этом он заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме.

По данным источников издания, брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым Вооруженные силы Ирана провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе. По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.

Согласно публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном. Хозяин Белого дома выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну. "Надеюсь, что нет", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, собирается ли Вашингтон воевать с Ираном.