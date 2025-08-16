NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп возвращается к идее обмена территориями для завершения российско-украинского конфликта.

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп возвращается к идее обмена территориями для завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

Согласно источникам, после встречи с Путиным на Аляске американский лидер заявил главам стран ЕС, что поддерживает план, предполагающий передачу Украине неподконтрольных российским войскам территорий для заключения соглашения о мире. Хотя ранее он утверждал, что будет требовать от Москвы немедленного прекращения огня.

"Президент США считает, что можно быстро заключить мирный договор, если Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасского региона, даже те районы, которые не оккупированы российскими войсками", - говорится в статье.

Подчеркивается, что последние заявления президента США являются отказом от многого из того, о чем он, казалось, договорился с европейскими союзниками на прошлой неделе.

По словам чиновников, Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к обсуждению этого плана с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме.

Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки незанятой земли, на которой расположены важные оборонительные линии и полезные ископаемые. Украинские официальные лица заявили, что окончательная сделка не может включать согласие Киева на постоянную уступку какой-либо суверенной территории Украины, что нарушило бы Конституцию этой страны.

По данным источников, в ответ на вышесказанное Путин предложил прекращение огня в остальной части Украины по текущим линиям боевых действий и письменное обещание не нападать на Украину или любую европейскую страну снова. Они указали Трампу, что Путин часто нарушал свои письменные обязательства.

Решения о своей территории будет принимать Украина, подчеркнули чиновники, добавив, что международные границы не должны меняться силой.