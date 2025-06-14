NYT: Трамп распорядился приостановить задержания отдельных групп мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, руководители региональных подразделений Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получили соответствующее указание в четверг.

"С сегодняшнего дня, пожалуйста, приостановите все расследования и операции, затрагивающие рабочие места в сельском хозяйстве, ресторанах и отелях", - цитирует газета текст распоряжения. Сотрудники ICE могут продолжать расследования, связанные с "торговлей людьми, отмыванием денег и контрабандой наркотиков", однако они не должны задерживать нелегалов, не совершавших иных преступлений, кроме незаконного нахождения на территории США.

По мнению издания, такой шаг администрации Трампа свидетельствует, что масштабная кампания по депортации нелегалов наносит вред американскому бизнесу и аграрной промышленности. Как заявил газете бывший чиновник США, Трампу в его первый президентский срок регулярно сообщали о беспокойстве некоторых республиканцев тем, что жесткая миграционная политика может навредить американской сельскохозяйственной промышленности.