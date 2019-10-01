NYT: Трамп добивался от премьера Австралии доказательств беспочвенности дела Мюллера

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Президент США Дональд Трамп связывался с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном с целью добиться от него доказательств несостоятельности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, Трамп в телефонной беседе "оказывал давление" на Моррисона, чтобы тот помог министру юстиции США Уильяму Барру собрать информацию относительно обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования Мюллера. При этом, как указывает The New York Times, о том, чтобы провести разговор с австралийским премьером, Трампа попросил сам глава Минюста.

Газета подчеркивает, что Трамп предположительно просил Моррисона провести собственную проверку относительно причин начала расследования спецпрокурора. При этом точной информации по этому поводу нет в силу того, что число людей, имеющих доступ к стенограмме разговора, ограничено узким кругом помощников американского лидера.