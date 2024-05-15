NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ

США и европейские страны не могут договориться об условиях и формате использования замороженных российских активов.

США и европейские страны не могут договориться об условиях и формате использования замороженных российских активов.

Как передает Report , об этом во вторник сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, США и Великобритания выступают за прямую конфискацию активов. Эта идея вызвала "серьезные возражения" от Франции, Германии, Италии, а также Индонезии, Японии и Саудовской Аравии, указывает издание.

По их мнению, такая конфискация может стать опасным прецедентом и привести к судебным разбирательствам, финансовой нестабильности и ответным конфискациям западных активов за рубежом.