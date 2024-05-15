О нас

NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ

NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ США и европейские страны не могут договориться об условиях и формате использования замороженных российских активов.
Другие страны
15 мая 2024 г. 03:24
NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ

США и европейские страны не могут договориться об условиях и формате использования замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, США и Великобритания выступают за прямую конфискацию активов. Эта идея вызвала "серьезные возражения" от Франции, Германии, Италии, а также Индонезии, Японии и Саудовской Аравии, указывает издание.

По их мнению, такая конфискация может стать опасным прецедентом и привести к судебным разбирательствам, финансовой нестабильности и ответным конфискациям западных активов за рубежом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi