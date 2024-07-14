NYT сообщила о распространившихся в соцсетях теориях заговора в связи с ранением Трампа

В соцсетях стали распространяться теории заговора, связанные с предполагаемым покушением на экс-президента США Дональда Трампа.
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В одних постах говорилось, что подозреваемый в стрельбе якобы был связан с "глубинным государством". В других — что он был участником движения "Антифа" или "действовал от имени трансгендерных людей", пишет издание. Некоторые обвиняли в причастности к стрельбе левых или правительственные учреждения — такие, как ФБР и Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Никаких доказательств авторы подобных постов не приводили, подчеркивает The New York Times. Эксперты по дезинформации призвали к осторожности, призвав не делать поспешных выводов.
Отметим, что "глубинное государство" (deep state) — существующая с 1950-х годов теория заговора, согласно которой внутри правительства США есть разветвленная сеть чиновников различных уровней с собственной повесткой и идеологией. Она якобы действует в обход законно избранных властей и может мешать их деятельности.
Напомним, что Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".