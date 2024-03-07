NYT сочла трагедией для США выдвижение Трампа кандидатом в президенты

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.

Как передает Report, такое мнение выражается в редакционной статье газеты The New York Times, которая была опубликована в среду по итогам первичных выборов (праймериз) и собраний партийных активистов (кокусов) республиканцев, которые в так называемый супервторник прошли в 15 американских штатах.

"Благодаря победам, которые Дональд Трамп одержал во вторник, он приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Партия превратилась в орудие для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз. Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой [партия] призвана служить", - следует из статьи.

Газета считает, что Республиканская партия поступилась своими обязательствами и стала "организацией, преследующей цель добиться избрания определенного человека за счет всего остального, включая добросовестность, принципы, политику, патриотизм".

"Кажется, партия готова отказаться от своих обещаний поддерживать Украину и от приверженности безопасности наших союзников по НАТО в Европе. Когда Трамп говорил, что заставит страны НАТО платить, или угрожал поощрять Россию "делать все, что она хочет" с ними, многие лидеры республиканцев ничего не сказали на это", - заключает редакционный совет газеты.

Напомним, что 5 марта Трамп одержал победу над экс-постпредом США Никки Хейли в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Хейли опередила его лишь в штате Вермонт. По итогам супервторника Хейли объявила о приостановке своей предвыборной кампании, что сделало Трампа основным кандидатом на выборах от Республиканской партии.