О нас

NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США

NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США Американские следователи обнаружили доказательства того, что Россия может быть частично причастна к недавнему взлому компьютерной системы, в которой хранятся документы федеральных судов США.
Другие страны
13 августа 2025 г. 02:39
NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США

Американские следователи обнаружили доказательства того, что Россия может быть частично причастна к недавнему взлому компьютерной системы, в которой хранятся документы федеральных судов США.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По их данным, среди документов в системе хранятся конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию об источниках и лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности.

Пока неясно, кто несет ответственность за взлом. Знакомые с расследованием говорят о многолетних попытках проникнуть в эту систему — известную, как пишет издание, своими серьезными уязвимостями.

Администраторы системы недавно проинформировали власти о взломе и посоветовали немедленно удалить из нее наиболее конфиденциальные документы, пишет NYT.

О взломе ранее писало издание Politico, также со ссылкой на источники. По их данным, за кибератакой могли стоять лица, связанные с иностранными государствами, а также преступные организации.

Российские власти последовательно отрицают причастность к кибератакам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
13 августа 2025 г. 02:06
Бессент: США, вероятно, снизят пошлины для КНР не раньше чем через год
Бессент: США, вероятно, снизят пошлины для КНР не раньше чем через год
13 августа 2025 г. 01:47
Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!
Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!
12 августа 2025 г. 23:30
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления
12 августа 2025 г. 22:31
Рубио: Саммит США и России на Аляске будет ознакомительным
Рубио: Саммит США и России на Аляске будет ознакомительным
12 августа 2025 г. 22:24
BBC: Северокорейцев отправляют работать в Россию как рабов
BBC: Северокорейцев отправляют работать в Россию "как рабов"
12 августа 2025 г. 21:48
Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине
Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине
12 августа 2025 г. 21:30
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Ирак и Сирия обсуждают восстановление нефтепровода Киркук - Банияс
Ирак и Сирия обсуждают восстановление нефтепровода Киркук - Банияс
12 августа 2025 г. 21:02
Около 6 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании
Около 6 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании
12 августа 2025 г. 20:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi