NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США

Американские следователи обнаружили доказательства того, что Россия может быть частично причастна к недавнему взлому компьютерной системы, в которой хранятся документы федеральных судов США.

Как передает Report , об этом сообщает New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По их данным, среди документов в системе хранятся конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию об источниках и лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности.

Пока неясно, кто несет ответственность за взлом. Знакомые с расследованием говорят о многолетних попытках проникнуть в эту систему — известную, как пишет издание, своими серьезными уязвимостями.

Администраторы системы недавно проинформировали власти о взломе и посоветовали немедленно удалить из нее наиболее конфиденциальные документы, пишет NYT.

О взломе ранее писало издание Politico, также со ссылкой на источники. По их данным, за кибератакой могли стоять лица, связанные с иностранными государствами, а также преступные организации.

Российские власти последовательно отрицают причастность к кибератакам.