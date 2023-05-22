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NYT: Рейтинги всех лидеров стран G7 оказались ниже 50%

NYT: Рейтинги всех лидеров стран G7 оказались ниже 50% Все лидеры стран G7, прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%.
Другие страны
22 мая 2023 г. 05:24
NYT: Рейтинги всех лидеров стран G7 оказались ниже 50%

Все лидеры стран G7, прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

"Они прибыли из дальних уголков планеты, разговаривают на различных языках, имеют отношение к различным идеологическим группам, их возраст разнится от 43 до 80 лет. Но есть ли одна вещь, объединяющая президента Байдена и других лидеров "семерки"? Не все они популярны дома", - говорится в публикации.

В публикации отмечается, что по данным Morning Consult, лучший из всех рейтингов среди лидеров стран G7 у премьер-министра Италии Джорджи Мелони - 49% одобрения среди итальянцев. У президента США Джо Байдена - 42%, у премьера Канады Джастина Трюдо - 39%, а у федерального канцлера Германии Олафа Шольца - 34%. Британский премьер Риши Сунак получил одобрение 33% граждан Великобритании, а премьер-министр Японии Фумио Кисида - 31%.

Самым низким рейтингом одобрения среди своих граждан обладает президент Франции Эммануэль Макрон - 25%.

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