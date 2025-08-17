NYT: Путин на встрече с Трампом потребовал возвращение русскому языку в Украине официального статуса

Президент РФ Владимир Путин на саммите на Аляске выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а православным церквям будет обеспечена безопасность.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.

Отмечается, что Путин, обсуждая с американским лидером Дональдом Трампом вопрос урегулирования российско-украинского конфликта на Аляске, выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным в Украине, а православным церквям будет обеспечена безопасность.

Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.