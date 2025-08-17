О нас

NYT: Путин на встрече с Трампом потребовал возвращение русскому языку в Украине официального статуса

17 августа 2025 г. 11:36
Президент РФ Владимир Путин на саммите на Аляске выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.

Отмечается, что Путин, обсуждая с американским лидером Дональдом Трампом вопрос урегулирования российско-украинского конфликта на Аляске, выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным в Украине, а православным церквям будет обеспечена безопасность.

Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

