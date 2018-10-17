NYT: подозреваемые в деле Хашкаджи связаны с саудовским принцем

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Подозреваемые в деле о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Один из подозреваемых, определенных Турцией в связи с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, был частым сопровождающим наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда: он был замечен покидающим самолет в Париже и Мадриде вместе с ним. Также подозреваемый появляется на фотографиях вместе с принцем во время его визитов в Хьюстон, Бостон и в штаб-квартиру ООН в этом году, говорится в тексте.

Трое других подозреваемых, как указывает издание, связаны со службой безопасности наследного принца. Пятым является судебный врач, занимающий высокопоставленные посты в МВД Саудовской Аравии и медицинских учреждениях, что свидетельствует о его связях с саудовским руководством, говорится в сообщении.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.