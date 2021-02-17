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Почти 30 человек умерли в США от последствий холодов

Почти 30 человек умерли в США от последствий холодов Число умерших в США от последствий холодов возросло с 25 до 29 человек
Другие страны
17 февраля 2021 г. 17:51
Почти 30 человек умерли в США от последствий холодов

Число умерших в США от последствий холодов возросло с 25 до 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей местных властей.

Почти три десятка смертей подтверждены в штатах Техас, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Орегон и Теннесси. В выходные и понедельник люди гибли главным образом в результате ДТП, а во вторник - от отравления угарным газом, обморожения и в результате несчастных случаев.

16 февраля стало самым холодным днем за все время наблюдений в 21 городе США. Самые низкие температуры были зафиксированы в городах Линкольн (минус 35 градусов Цельсия) и Гастингс (минус 34 градуса) в штате Небраска.

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