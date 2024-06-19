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NYT: Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле

NYT: Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле Развернутый американцами у побережья Газы плавучий пирс может быть демонтирован досрочно.
Другие страны
19 июня 2024 г. 04:20
NYT: Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле

Развернутый американцами у побережья Газы плавучий пирс может быть демонтирован досрочно.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

"Временный причал стоимостью $230 млн, который американские военные построили в срочном порядке для доставки гуманитарной помощи в Газу, в значительной степени провалил свою миссию, и, вероятно, завершит свою работу на несколько недель раньше, чем первоначально ожидалось", - сообщает издание.

Согласно информации источников NYT, проект может быть свернут уже в следующем месяце.

Газета отмечает, что за месяц, прошедший с тех пор, как пирс был прикреплен к береговой линии, он эксплуатировался всего около 10 дней.

Пирс начал функционировать 17 мая, но из-за сильного волнения морские перевозки были приостановлены неделю спустя.

По словам официальных лиц, за те дни, что пирс был в рабочем состоянии, он позволил доставить тысячи тонн гуманитарной помощи в Газу.

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