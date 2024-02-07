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NYT: Обвиняемые в убийстве лидера Гаити считают его жену причастной к покушению

NYT: Обвиняемые в убийстве лидера Гаити считают его жену причастной к покушению Несколько обвиняемых в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году заявляют о том, что его супруга Мартин Моиз могла быть соучастницей организации покушения.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 02:48
NYT: Обвиняемые в убийстве лидера Гаити считают его жену причастной к покушению

Несколько обвиняемых в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году заявляют о том, что его супруга Мартин Моиз могла быть соучастницей организации покушения.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на копию заявления прокурора, имеющегося в распоряжении издания.

Текст документа не содержит прямых обвинений Моиз в планировании убийства или каких-либо прямых доказательств ее причастности. Однако в нем говорится, что один из главных подозреваемых, находившийся под стражей в Гаити, утверждал, что она хотела взять на себя управление республикой. Также отмечается, что при даче показаний госпожа Моиз сделала несколько заявлений, достоверность которых опровергли многие свидетели по делу о покушении.

По данным издания, документ подготовил прокурор столицы Порт-о-Пренса Эдлер Гийом, который был назначен действующим правительством премьер-министра Ариэля Анри. В сентябре 2021 года прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства Моиза после подтверждения факта его телефонных разговоров с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадьё в день преступления. Позже Анри отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода, который потребовал привлечь главу кабмина к ответственности.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила жена президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

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