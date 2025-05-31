NYT: Нефтяные компании США вынуждены сокращать расходы из-за низких цен на нефть

Нефтяные компании в США останавливают работу буровых установок и увольняют сотрудников из-за низких цен на нефть.

Нефтяные компании в США останавливают работу буровых установок и увольняют сотрудников из-за низких цен на нефть.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

На протяжении последних двух месяцев цены на нефть держались на уровне $60 за баррель, напоминает издание. Оно называет две основные причины такого снижения: влияние на мировую экономику развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны и увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Хотя нефтяные гиганты Chevron и ExxonMobil не планируют сокращать свои расходы, десятки менее крупных компаний вынуждены отказываться от изначальных планов.

По прогнозу газеты, в этом году показатели нефтедобычи в США, скорее всего, не продемонстрируют существенный рост или вовсе останутся на том же уровне. Это противоречит предвыборному лозунгу Трампа "Бури, детка, бури", отмечает The New York Times.

Ранее газета Financial Times сообщила, что крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к длительному спаду цен на сырую нефть и пытаются успокоить инвесторов. Как отмечало издание, руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP использовали квартальные отчеты о доходах, чтобы заверить инвесторов в том, что их балансы стабильны и они не станут торопиться с ненужным сокращением расходов.