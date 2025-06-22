NYT: NASA зафиксировало мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана

Система наблюдения NASA зафиксировала мощный выброс тепла в районе иранского ядерного объекта у Фордо незадолго до объявления США об авиаударе.

Система наблюдения NASA зафиксировала мощный выброс тепла в районе иранского ядерного объекта у Фордо незадолго до объявления США об авиаударе.

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Times.

По данным агентства, один из тепловых сигналов был зафиксирован примерно за 30 минут до того, как президент Дональд Трамп объявил об ударах по Ирану. Подобные сигналы система обычно улавливает в местах бомбардировок или масштабных пожаров.

Хотя в некоторых случаях система может регистрировать промышленные выбросы или природные пожары, в районе Фордо за последний месяц подобных событий зафиксировано не было.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.