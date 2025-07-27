О нас

NYT: На ремонт самолета Трампа потратят деньги из бюджета на модернизацию ЯО

NYT: На ремонт самолета Трампа потратят деньги из бюджета на модернизацию ЯО NYT: На ремонт самолета Трампа потратят деньги из бюджета на модернизацию ЯО
Другие страны
27 июля 2025 г. 19:10

Пентагон перенаправил $934 млн, предназначенные для модернизации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками, на некий проект, который, вероятно, включает в себя модернизацию подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступила газета The New York Times.

Как указывает издание, пока остается неясным, будет ли вся перераспределенная сумма потрачена на ремонт и переоборудование самолета, однако должностные лица американской администрации в частном порядке подтвердили изданию, что средства на модернизацию подаренного Катаром Boeing будут заимствованы из бюджета на обновление ядерного оружия.

По словам газеты, переоборудование катарского Boeing в президентский борт может занять от одного до двух лет.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что переоборудование подаренного Катаром самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, обойдется примерно в $1,5 млрд.

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру "летающий дворец", который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила поступление соответствующего предложения от катарского правительства. По данным газеты The Washington Post, лайнер уже более месяца находится в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
22 июля 2025 г. 12:44
Джейхун Байрамов посетил памятник Гейдару Алиеву в Тбилиси
ФотоДжейхун Байрамов посетил памятник Гейдару Алиеву в Тбилиси
22 июля 2025 г. 13:51
В Баку в июне цены на квартиры в новостройках выросли почти на 16%
В Баку в июне цены на квартиры в новостройках выросли почти на 16%
25 июля 2025 г. 17:23
Итоги второго дня III Шушинского глобального медиафорума
ФотоИтоги второго дня III Шушинского глобального медиафорума
20 июля 2025 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi