NYT: Мужчина совершил наезд на толпу в Лос-Анджелесе умышленно

Полиция полагает, что мужчина, совершивший 19 июля наезд на толпу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сделал это умышленно.

Полиция полагает, что мужчина, совершивший 19 июля наезд на толпу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сделал это умышленно.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Водитель находится в больнице, его доставили туда с огнестрельным ранением. Один из очевидцев выстрелил в него после того, как автомобиль въехал в толпу.

Установить личность стрелявшего еще не удалось. Имя сидевшего за рулем автомобиля также пока не называется.

В результате инцидента пострадали как минимум 30 человек. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.