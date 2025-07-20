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NYT: Мужчина совершил наезд на толпу в Лос-Анджелесе умышленно

NYT: Мужчина совершил наезд на толпу в Лос-Анджелесе умышленно Полиция полагает, что мужчина, совершивший 19 июля наезд на толпу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сделал это умышленно.
Другие страны
20 июля 2025 г. 04:38
NYT: Мужчина совершил наезд на толпу в Лос-Анджелесе умышленно

Полиция полагает, что мужчина, совершивший 19 июля наезд на толпу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сделал это умышленно.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Водитель находится в больнице, его доставили туда с огнестрельным ранением. Один из очевидцев выстрелил в него после того, как автомобиль въехал в толпу.

Установить личность стрелявшего еще не удалось. Имя сидевшего за рулем автомобиля также пока не называется.

В результате инцидента пострадали как минимум 30 человек. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

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