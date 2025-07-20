NYT: Мужчина совершил наезд на толпу в Лос-Анджелесе умышленно

Полиция полагает, что мужчина, совершивший 19 июля наезд на толпу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сделал это умышленно.
Как передает
Водитель находится в больнице, его доставили туда с огнестрельным ранением. Один из очевидцев выстрелил в него после того, как автомобиль въехал в толпу.
Установить личность стрелявшего еще не удалось. Имя сидевшего за рулем автомобиля также пока не называется.
В результате инцидента пострадали как минимум 30 человек. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.