NYT: министр безопасности США хотела уйти в отставку после разноса от Трампа

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен намеревалась в среду уйти в отставку после выговора от президента Дональда Трампа в присутствии остальных членов правительства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг со ссылкой на собственные источники в администрации газета The New York Times.

Она напоминает, что Нильсен является протеже руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Глава министерства внутренней безопасности в среду написала письмо с просьбой отправить ее в отставку, однако не отправила его.