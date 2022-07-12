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NYT: Конфликт в Украине может привести к дефициту хумуса

NYT: Конфликт в Украине может привести к дефициту хумуса Конфликт в Украине может привести к снижению поставок нута на мировые рынки, что грозит подорожанием как его самого, так и производимого из него хумуса.
Другие страны
12 июля 2022 г. 06:15
NYT: Конфликт в Украине может привести к дефициту хумуса

Конфликт в Украине может привести к снижению поставок нута на мировые рынки, что грозит подорожанием как его самого, так и производимого из него хумуса.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что РФ и Украина являются основными экспортерами нута. Доля их продукции на глобальном рынке составляет около 20%.

По данным руководителя компании, торгующей бобовыми, Shree Sheela International Навнита Сингха Чабру, Россия производит порядка 250 тыс т нута в год, но из-за западных санкций его экспорт существенно затруднен. На Украину приходится от 30 до 50 тыс тонн в год.

Чабра отметил, что основные посадки находятся в Харьковской области. По его оценкам, Украина скорее все соберет в 2022 году не больше 5 тыс т нута.

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