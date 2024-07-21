NYT: Команда Трампа готовит кампанию против Харрис

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего а

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис, в частности, посредством проведения опросов общественного мнения. Кроме того, незадолго до национального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин) команда Трампа подготовила несколько направленных против Харрис видео для показа делегатам и по телевидению, однако отказалась от этого плана после покушения на Трампа.

Также, как сообщает газета, национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в том числе за финансированием предвыборной кампании Байдена, и будет готов подать иск в случае потенциального перевода и использования этих средств.

Ранее источник CNN в Республиканской партии сообщил, что их партии будет выгодна замена Джо Байдена на Камалу Харрис. По его словам, республиканцы в таком случае поднимут вопрос легитимности выдвижения Харрис на пост президента, поскольку ее родители родились не на территории США.