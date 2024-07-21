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NYT: Команда Трампа готовит кампанию против Харрис

NYT: Команда Трампа готовит кампанию против Харрис Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего а
Другие страны
21 июля 2024 г. 05:06
NYT: Команда Трампа готовит кампанию против Харрис
Дональд Трамп

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис, в частности, посредством проведения опросов общественного мнения. Кроме того, незадолго до национального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин) команда Трампа подготовила несколько направленных против Харрис видео для показа делегатам и по телевидению, однако отказалась от этого плана после покушения на Трампа.

Также, как сообщает газета, национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в том числе за финансированием предвыборной кампании Байдена, и будет готов подать иск в случае потенциального перевода и использования этих средств.

Ранее источник CNN в Республиканской партии сообщил, что их партии будет выгодна замена Джо Байдена на Камалу Харрис. По его словам, республиканцы в таком случае поднимут вопрос легитимности выдвижения Харрис на пост президента, поскольку ее родители родились не на территории США.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Trampın komandası Harrisə qarşı kampaniya hazırlayır

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