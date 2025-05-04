NYT: Киев может получить дополнительные системы ПВО Patriot из Европы и Израиля

Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot из Израиля и Европы.
Как передает
По сведениям издания, одна система уже готовится к отправке после ремонта. Кроме того, Германия и Греция обсуждают передачу еще одного комплекса.
В Пентагоне на запрос NYT ответили, что Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву в рамках ранее утвержденных программ.
Авторы материала отмечают, что подписанное в среду соглашение по украинским ресурсам "открывает путь к увеличению военной помощи со стороны США".