NYT: Киев может получить дополнительные системы ПВО Patriot из Европы и Израиля

Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot из Израиля и Европы.

Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot из Израиля и Европы.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, одна система уже готовится к отправке после ремонта. Кроме того, Германия и Греция обсуждают передачу еще одного комплекса.

В Пентагоне на запрос NYT ответили, что Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву в рамках ранее утвержденных программ.

Авторы материала отмечают, что подписанное в среду соглашение по украинским ресурсам "открывает путь к увеличению военной помощи со стороны США".