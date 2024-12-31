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NYT: К авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов

NYT: К авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов Фатальное сочетание неблагоприятных факторов привело к крушению самолета Boeing авиакомпании Jeju Air в Южной Корее.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 06:26
NYT: К авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов

Фатальное сочетание неблагоприятных факторов привело к крушению самолета Boeing авиакомпании Jeju Air в Южной Корее.

Как передает Report, об этом на основании бесед с экспертами пишет газета The New York Times.

Как отмечается, из-за строительных работ часть взлетно-посадочной полосы аэропорта Муан была недоступна - пилоты могли использовать 8,2 тыс. футов (2,5 км) из 9,2 тыс. футов (2,8 км). Согласно заявлениям властей Южной Кореи, этого расстояния достаточно для посадки самолетов Boeing 737-800, но в воскресенье воздушное судно пропустило стандартную зону приземления и сделало это дальше, чем обычно, пишет издание.

Кроме того, собеседники The New York Times отметили, что пилот потерял контроль над двигателями и шасси, а активировать закрылки также не удалось. "Проблема с двигателем не обязательно означает, что с шасси тоже проблемы. Это не всегда связано друг с другом. Но в данном случае, вероятно, произошло и то, и другое, что вынудило в считанные секунды принимать решение о посадке", - считает профессор Корейского открытого киберуниверситета Пэк Сын Чжу. Спешка при посадке стала еще одним роковым фактором для экипажа и пассажиров самолета, указывает газета.

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