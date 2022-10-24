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NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА

NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с якобы поставляемыми Ираном России беспилотниками.
Другие страны
24 октября 2022 г. 05:13
NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с якобы поставляемыми Ираном России беспилотниками.

Как передает Report, с таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как утверждает The New York Times, неназванный украинский чиновник сообщил изданию не под запись, что Израиль "передал разведданные, полезные в борьбе с иранскими дронами". Ранее о том, что Израиль предоставляет украинскому руководству данные военной разведки и информацию аналитического характера, которая необходима для противодействия использованию Россией иранских беспилотников, сообщала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

В минувший вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. На следующий день глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерено поставлять Киеву вооружение "по оперативным соображениям". Выступая на встрече с послами государств - членов Евросоюза, Ганц подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и поставлять невоенное снаряжение.

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