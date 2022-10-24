NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с якобы поставляемыми Ираном России беспилотниками.
Как утверждает The New York Times, неназванный украинский чиновник сообщил изданию не под запись, что Израиль "передал разведданные, полезные в борьбе с иранскими дронами". Ранее о том, что Израиль предоставляет украинскому руководству данные военной разведки и информацию аналитического характера, которая необходима для противодействия использованию Россией иранских беспилотников, сообщала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.
В минувший вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. На следующий день глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерено поставлять Киеву вооружение "по оперативным соображениям". Выступая на встрече с послами государств - членов Евросоюза, Ганц подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и поставлять невоенное снаряжение.