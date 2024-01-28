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NYT: Израиль нехотя оказался одним из главных источников оружия для ХАМАС

NYT: Израиль нехотя оказался одним из главных источников оружия для ХАМАС В Израиле пришли к выводу, что значительное количество оружия, которое ХАМАС использовал в войне в секторе Газа, поступило от самих израильских военных.
Другие страны
28 января 2024 г. 20:34
NYT: Израиль нехотя оказался одним из главных источников оружия для ХАМАС

В Израиле пришли к выводу, что значительное количество оружия, которое ХАМАС использовал в войне в секторе Газа, поступило от самих израильских военных.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей израильской разведки.

В статье говорится, что члены палестинского движения ХАМАС на протяжении долгих лет получали взрывчатые вещества из неразорвавшихся израильских снарядов, а также воровали израильское оружие со складов.

"Разведданные показали, что ХАМАС смог собрать большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа", – пишет газета.

Авторы статьи указывают, что примерно 10% боеприпасов обычно не взрываются, но в случае Израиля эта цифра может быть выше. В арсенале Израиля есть ракеты времен вьетнамской войны, давно снятые с производства в США. Уровень отказов некоторых из них может достигать 15%, отметил один из офицеров израильской разведки.

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