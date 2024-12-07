NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии своих дипломатов и военных

Иран начал эвакуировать из Сирии часть своих дипломатов и военных советников.

Иран начал эвакуировать из Сирии часть своих дипломатов и военных советников.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждается, в Ирак и Ливан уже были эвакуированы некоторые военнослужащие иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). 2 декабря официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что иранские военные советники продолжат находиться в Сирии и оказывать Дамаску помощь в борьбе с террористами.

Источники The New York Times также утверждают, что Сирию покинули некоторые иранские дипломатические работники и члены их семей, а также простые граждане Ирана. Часть людей направили в Тегеран на самолетах, часть - наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.