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NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США

NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США Тегеран резко изменил свою риторику на международной арене и после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа пытается снизить градус напряженности в отношениях с Вашингтоном.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 09:14
NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США

Тегеран резко изменил свою риторику на международной арене и после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа пытается снизить градус напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The New York Times.

Пять иранских чиновников, включая члена Корпуса стражей Исламской революции, и два бывших чиновника заявили, что решение о перекалибровке отношений с Вашингтоном связано с победой экс-президента США на выборах и опасениями по поводу его непредсказуемости - в течение первого срока Трамп проводил политику "максимального давления" на Иран.

По словам собеседников газеты, Тегеран стремится к разрядке напряженности в отношениях с Вашингтоном. Так, Иран приостановил нанесение удара по Израилю, чтобы не ухудшать отношения с новой администрацией.

Трамп во время своего первого срока на посту президента провозгласил политику максимального давления на Иран, ввел жесткие санкции против этой страны, вышел из ядерной сделки и нарастил военно-политическую и экономическую поддержку еврейского государства.

В Тегеране советуют Трампу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года отказаться от давления на Иран. Если республиканец примет противоположное решение, США столкнутся с "максимальным сопротивлением" со стороны Ирана, предупредил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

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