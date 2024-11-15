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NYT: Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

NYT: Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН Американский предприниматель Илон Маск, известный своей близостью к избранному президенту США Дональду Трампу, встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 02:38
NYT: Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН
Илон Маск после встречи в Вашингтоне в среду / Eric Lee/The New York Times

Американский предприниматель Илон Маск, известный своей близостью к избранному президенту США Дональду Трампу, встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранские официальные лица.

По информации источников, встреча прошла в конфиденциальной обстановке в Нью-Йорке и длилась более часа.

Основной темой встречи стало обсуждение путей снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Иранская сторона оценила встречу как "позитивную" и "обнадеживающую".

Представители Трампа отказались комментировать встречу.

Аналитики считают, что Иран пытается сохранить возможность дипломатического диалога с новой администрацией.

"В целом, с Трампом возможно все", - сказал газете директор по Ирану Международной кризисной группы (ICG) Али Ваэз. По его мнению, Трамп "выглядит заинтересованным в достижении соглашения с Ираном". Однако эксперт отметил, что некоторые советники могут предпочесть другие подходы, включая усиление давления на Тегеран.

Напомним, что ранее Трамп объявил о намерении назначить богатейшего человека в мире Илона Маска сопредседателем нового Департамента эффективности государственного управления.

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Версия на азербайджанском языке NYT: İlon Mask İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi ilə görüşüb

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