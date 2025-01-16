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NYT: Илон Маск помог вернуть на родину задержанную в Иране итальянскую журналистку

NYT: Илон Маск помог вернуть на родину задержанную в Иране итальянскую журналистку Американский предприниматель Илон Маск помог убедить Тегеран отпустить на родину итальянскую журналистку Чечилию Салу, которую задержали в Иране в декабре прошлого года.
Другие страны
16 января 2025 г. 05:56
NYT: Илон Маск помог вернуть на родину задержанную в Иране итальянскую журналистку

Американский предприниматель Илон Маск помог убедить Тегеран отпустить на родину итальянскую журналистку Чечилию Салу, которую задержали в Иране в декабре прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, Маск обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики при ООН Амиром Саидом Иравани.

Сала, работавшая в Иране по журналистской визе, была задержана 19 декабря 2024 года за "нарушение законов исламской республики". Подробности дела не раскрывались, а власти и родные итальянки попросили прессу соблюдать максимальную конфиденциальность, пока велась работа по дипломатическим каналам. Итальянские СМИ указывали, что журналистку задержали спустя несколько дней после ареста в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США иранского инженера Мохаммада Абедини. Однако в Тегеране заверили, что нет никакого намека на "шантаж" и "попытку обмена", как предположила итальянская пресса.

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