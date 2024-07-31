NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

По их версии, приказ был отдан 31 июля утром на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана вскоре после того, как было объявлено о гибели Хании.

Источники, двое из которых являются членами КСИР, попросили не раскрывать их имен, "поскольку они не уполномочены выступать публично", утверждает газета.

Также отмечается, что Хаменеи поручил подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если конфликт расширится, и Израиль или США нанесут удар по исламской республике.