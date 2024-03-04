NYT: ХАМАС отвергло инициативу США по обмену заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с предложенными США условиями обмена заложников на палестинских заключенных в Израиле.

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с предложенными США условиями обмена заложников на палестинских заключенных в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, на встрече в Париже 23 февраля США представили формулу обмена 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, на несколько сотен палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Собеседники издания не назвали причин, по которым ХАМАС не согласилось принять эти условия, но отметили, что отказ радикалов мог стать одним из поводов для Израиля не направлять свою делегацию на переговоры в Каир, куда уже прибыли представители Катара, США и палестинского движения.