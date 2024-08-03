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NYT: Глава Пентагона отказался от сделки с организаторами терактов 11 сентября

NYT: Глава Пентагона отказался от сделки с организаторами терактов 11 сентября Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года, и аннулировал достигнутое ранее без его ведома досудебное соглашение.
Другие страны
3 августа 2024 г. 06:41
NYT: Глава Пентагона отказался от сделки с организаторами терактов 11 сентября
Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года, и аннулировал достигнутое ранее без его ведома досудебное соглашение.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на распоряжение американского министра обороны.

"Ввиду важности решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми по данному делу ответственность за это решение должна лежать на мне. <...> Я отменяю три досудебных соглашения, подписанных 31 июля 2024 года", - говорится в документе.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что предполагаемый главный организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Все трое содержатся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri 11 sentyabr hücumlarının təşkilatçıları ilə razılaşmadan imtina edib

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